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تقرير: إسرائيل خططت لإعادة علاقتها بدولة تشاد بعد قطيعة إستمرت 46 عامًا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:54 م
تقرير: إسرائيل خططت لإعادة علاقتها بدولة تشاد بعد قطيعة إستمرت 46 عامًا
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الحسين محمد
 
من المقرر أن يطير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قريبًا إلى تشاد، لرد الزيارة للرئيس التشادى الذى يزور تل أبيب حاليًا، من أجل إستئناف العلاقات بين البلدين التى استمرت لمدة 46 عامًا.

جاء ذلك بالإتفاق مع الرئيس التشادى "ادريتس دابى"، كما أتفق الطرفان خلال الزيارة أمس، على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والصحة والمياة.

كان الرئيس التشادى قد وصل إلى إسرائيل أول امس الأحد، بعد 46 عامًا منذ أن قررت تشاد قطع علاقتها بإسرائيل، تعاطفًا مع مصر خلال حربها ضد إسرائيل، رغم أن الزيارة تُعد هى الاولى لرئيس من دولة تشاد، منذ إقامة الكيان الصهيونى عام 1948.

وأوضح ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الزيارة كان يخطط لها رئيس الحكومة منذ سنوات فى إطار خطة، إستئناف العلاقات مع جميع الدول الأفريقية.

وصرح نتنياهو بعد لقاؤه بالرئيس التشادى، أن الزيارة تُعد إنطلاقة جديدة تصب فى مصلحة الحكومة الحالية، وهى نتاج للجهود التى بذلتها الحكومة طوال السنوات الماضية، من أجل عودة العلاقات بين البلدين.

المزيد عن: تقرير تشاد اعادة العلاقات مع تشاد إسرائيل 46 عام
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