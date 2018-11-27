سيميوني: وظيفتي استفزاز اللاعبين

يرى دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يزعج لاعبيه من أجل تحقيق أفضل النتائج في المسابقات المحلية والأوروبية.





ويحتل رجال سيميوني المركز الثالث في الدوري الإسباني بعد 13 مباراة متتالية بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر.





وقال سيميوني في مقابلة مع فرانس فوتبول: "أنا مقتنع أن لاعب كرة القدم يحتاج إلى العمل الذي نقدمه له والاحترام يكمن في هذا العمل وليس في الجدال لعدد معين من الدقائق".





وأضاف سيميوني: "دوري هو أخذ اللاعب إلى حدوده لاستفزازه ولإزعاجه لأنه في هذه اللحظة العصبية سيرغب في التحسن والتطور".





وتابع سيميوني: "أحاول أن أنسى كل ما حدث لنا في السنوات السابقة وأركز على شيء واحد كيف أفوز غدًا!".





وأكمل حديثه: "طموحي هو العمل على تحسين أدائي.. المدرب هو في المقام الأول مدرب، ليس فقط في التكتيكات ولكن أيضًا في الأمور العاطفية".



