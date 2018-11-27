العراق: مظاهرات فى أماكن متفرقة بالبصرة

تظاهر العشرات من أهالى محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، فى مناطق متفرقة من المحافظة للمطالبة بتحقيق المطالب التى رفعوها قبل أربعة أشهر، فيما شهدت بعض التظاهرات اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وذكرت قناة "الإخبارية" العراقية، أن "عدة مناطق من البصرة شهدت خروج المتظاهرين إلى الشوارع لتجديد مطالبهم التى نادوا بها قبل 4 أشهر ولم تتحقق".

وأوضحت أن "المتظاهرين قاموا بقطع شارع بغداد قرب جسر التربية، وسط مدينة البصرة، وكذلك حى المدراء وسط المدينة".

وأشارت إلى "وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية إثر قطع الطريق".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت فى شهر يوليو الماضى انطلاق تظاهرات سلمية محدودة، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة، إلا أنها تطورت إلى تظاهرات حاشدة بعد وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

من ناحية أخرى أعلن قائد عمليات محافظة "ديالى " العراقية، الفريق الركن، مزهر العزاوى، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة عشر مطلوبا بينهم إرهابيون.

وأضاف العزاوى، فى تصريح بثته وكالة أنباء "الإعلام العراقى " أن قوات أمنية مشتركة تمكنت وخلال عمليات "استباقية " من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق "مواد إرهابية " وعشرة آخرين وفق مواد جنائية مختلفة فى مناطق متفرقة من محافظة ديالى"، وتم نقلهم إلى مراكز أمنية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفى الموصل أعلن مركز الإعلام العراقى ضبط أربعة من المشتبه بهم، والعثور على أسلحة متنوعة ل"داعش"، واثنى عشر حزاما ناسفا وتسع بنادق "كلاشينكوف " و27 مخزن بندقية و8 قنابل يدوية محلية الصنع و9 "هاون " مختلفة الأحجام، ومسدس من طراز "كلوك " وجهاز اتصال نوع "موترلا" و25 طلقة رشاش، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة.