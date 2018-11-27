وكيل "اقتصادية النواب": زيارة ولي العهد السعودي لمصر استراتيجية ومحورية

أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باللقاء والقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال زيارته المهمة إلى مصر والتي تؤكد على استرتيجية ومحورية العلاقات المصرية السعودية وأكدت على المصير الواحد والمشترك للقاهرة والرياض.

وقال "السلاب"، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لها أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين لمواجهة التهديدات والتحديات التى تواجه الامة العربية والإسلامية، مؤكدًا على أن هناك تطابقا بين وجهتي نظر الدولتين تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية وتجاه مواجهة ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله خاصة مواجهة الدول التى تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض تعتبر واحدة من أهم العلاقات بين دول المنطقة والعالم، حيث تمثل المملكة العربية السعودية الشريك الرئيسي والأول في التبادل التجاري والاستثمارات وكذلك العلاقات العسكرية المتميزة بين الدولتين متمثلة في التدريبات العسكرية المشتركة وأنواع التعاون كافة.

وتوقع "السلاب"، أن يكون لهذه الزيارة آثارها الاقتصادية الإيجابية لصالح البلدين وبما يسهم في زيادة وتدفق المزيد من الاستثمارات السعودية للمشاركة في إقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية داخل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها خاصة داخل المشروع القومي العملاق بمحور قناة السويس مؤكدا أن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام المصرى والسعودى والعربى والعالمي أن العلاقات بين القاهرة والرياض على مر التاريخ استراتيجية ومتميزة ومتفردة ويجب أن تكون نموذجا للعلاقات بين جميع الدول العربية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أنه لا يمكن لأي دولة أو جماعة أن تعكر صفو العلاقات التاريخية وغير المسبوقة بين القاهرة والرياض خاصة وأن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا لا يمكن أن تنسى أبدا المواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية ودعمها التام والمطلق والمعلن أمام جميع دول العام بشأن الانحياز لإرادة الشعب المصري العظيم في ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 والتي تخلص فيها من الفاشية الدينية وحكم دولة المرشد القائد الأعمى لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي المارق، مشيرا إلى أن التاريخ سجل هذه المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية بحروف من نور تجاه مصر وشعبها.