محافظ القليوبية يبحث مع وفد مجلس الوزراء موقف المشروعات المتعثرة (صور)

بحث الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم مع وفد من مجلس الوزراء برئاسة اللواء المهندس هشام السوداني مدير متابعة مشروعات مجلس الوزراء، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والإسكان والصحة والسكة الحديد وقطاع الزراعة والري والشباب والرياضة والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والثقافة وكيفية إزالة المعوقات أمامهم للانتهاء منها.

وأكد المحافظ، أن هناك توجيهات بسحب المشروعات من المقاولين المتقاعسين وإسنادها إلى شركات أخرى تقوم بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة، منوهًا بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت وعدم التقيد بالروتين وتيسير الإجراءات لسرعة تنفيذ جميع المشروعات في الأوقات المحددة لها.

وحضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروعات.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة والتعاون بين مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها الدعامة الأساسية لرواج الحركة التجارية وتحسين مستوى الاقتصاد بما ينعكس بالأثر الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين بالقليوبية.