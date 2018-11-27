سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى الأسواق المصرية

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من التذبذب يشهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية؛ متأثرا باستمرار ارتفاع سعر الأوقية العالمية التي تتأثر مباشرة بارتفاع سعر الدولار العالمي.





وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 616 جنيها، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 528 جنيها، أما سعر الجرام من عيار 24 فسجل نحو 704 جنيها.





هذا وسجلت سعر الأوقية العالمية نحو 21789 دولارًا أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 4888 جنيها.





وتشهد اسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة بمصر وذلك بسبب هبوط سعر المعدن عالمياً.













