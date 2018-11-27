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"عابد" و"الجمال" يشاركان في احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية بعمان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:54 م
عابد والجمال يشاركان في احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية بعمان
علاء عابد
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إسلام شعراوي
 
شارك النائبان علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واللواء سعد الجمال، ممثلان عن البرلمان العربي، في احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة بـسلطنة عمان.

ومن المتوقع، أن يلتقي الوفد البرلماني اليوم الدكتور يحيى بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الهامة أولهما إلي مجلس النواب العماني، وأخري إلي المتحف الوطني العماني، وذلك في وجود السفير المصري لدى عمان.

ويحضر الوفد البرلماني، حسب جدول الأعمال حفل العشاء الذي يقيمه الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة العماني، مساء اليوم الثلاثاء، على شرف أعضاء البرلمان العربي المشاركين في حفل إطلاق الوثيقة.

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