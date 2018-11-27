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عاجل.. "تشريعية النواب" تمهل "القضاء الأعلى" 14 يوما لهذا السبب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:53 م
عاجل.. تشريعية النواب تمهل القضاء الأعلى 14 يوما لهذا السبب
النائب أحمد حلمي الشريف
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إسلام شعراوي
 
أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، مناقشة مشروع قانون السجل العيني، وذلك لأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، بشأنه قبل البدء في مناقشة مواده.

وقررت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقاري خلال أسبوعين من الآن.

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