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القبض على داعشي بعملية أمنية في ليبيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:37 م
القبض على داعشي بعملية أمنية في ليبيا
الشرطة الليبية - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت مصادر ليبية، بالقبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي، أثناء عمليات تمشيط غرب مدينة تازربو في الجنوب الشرقي الليبي.

 

وتعرض أحد أحياء مدينة تازربو، لهجوم إرهابي، نفذته عناصر من التنظيم الإرهابي، وفق ما جاء في موقع "المتوسط" الليبي، اليوم الثلاثاء.

 

ويُذكر أن 9 أفراد من الشرطة على الأقل قتلوا، وأصيب 11 آخرون بعد هجوم تبناه داعش الإرهابي، على مركز للشرطة بتازربو، في الأيام القليلة الماضية.

المزيد عن: ليبيا عملية امنية داعش القبض على داعشي
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