بعثة منتخب الانقاذ تصل القاهرة وتهدي الانجاز العالمي لـ"السيسي"

عادت إلى القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب القومي للغوص والانقاذ بعد حصولها علي 6 ميداليات فى بطولة العالم التي اقيمت مؤخرا بإستراليا.





وأبدي سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربى للغوص والانقاذ وعضو الاتحاد الدولى ورئيس البعثة سعادته بالانجاز العالمي الكبير.





وقال سامح الشاذلي يشرفنا إهداء هذا الانجاز العالمي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والشباب ونعاهده أن نكون أول اتحاد مصري يطبق عمليا السياسة الناعمة لرفع صورة مصر أمام دول العالم أجمع من خلال تواجده المشرف والمثمر في البطولات العالمية.





وأضاف سامح الشاذلي أن الاتحاد المصري يتقدم بالشكر للوزير أشرف صبحي لدعمه للمنتخب في إحراز هذا الانجاز.





وكان منتخب مصر للانقاذ قد حقق 6 ميداليات في بطولة العالم باستراليا، حيث فاز بثلاثة ميداليات ذهبية و ميدالية فضية وميداليتان برونزيتان، وسط مؤازرة جماهيرية من المصريين في أستراليا وفي مقدمتهم القنصل العام بملبورن السفير محمد فخري.





وحصل لاعبو المنتخب تامر المغربي وأحمد المغربي و تامر شلبي علي المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق تتابع الجرى ( ماسترز ) .





وفاز مروان العمراوي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق السطح، وفاز أيمن السعيد ورامي شلبي ومصطفي طارق وعمر الصحان بالمركز الأول و الميدالية الذهبية فى سباق تتابع 4×90 متر جرى رجال .





وفازت يسرا دويدار ونانسي زكي وفريدة مصطفي ولوجي طارق بالمركز الثانى و الميدالية الفضيه فى سباق تتابع 4×90 متر جرى انسات.





وفازت نانسي زكي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء ( ماسترز )، وفاز رامي شلبي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق أعلام الشاطىء.





وشارك في البطولة سبعة آلاف متسابق أبطال رياضة الانقاذ في العالم يمثلون 49 دولة.





والجدير بالذكر ان أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ حرصوا على دعم المنتخب في البطولة والسفر الي استراليا علي نفقتهم الخاصة لمساندة ودعم البعثة الرسمية والتى كان لها أكبر الأثر فى نفوس بعثة المنتخب وكان في مقدمة اعضاء الاتحاد ، محمد خميس ابراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وعضو لجنة السباحة بالزعانف بالاتحاد العربى .





والعميد حسام الغزالى عضو مجلس الادارة، وابراهيم مرسال عضو مجلس الإدارة وامين عام الاتحاد العربى، كما شارك فى اجتماعات الاتحاد الدولى للإنقاذ والتى أقيمت على هامش البطولة الدكتور محمد احمد صالح عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الإتحاد الإفريقي والذي توج بحصوله علي نوط فارس knight order لأول مرة في مصر والثاني في أفريقيا لتاريخه ومجهوده المشرف لنشر رياضة وثقافة الإنقاذ في أفريقيا والشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط وهذا تقدير كبير لمكانة مصر علي مستوي العالم.





وشهدت البطولة لأول مرة مشاركة الحكام المصريين فى بطولات العالم وهم محمد سعد وإيمان ناجى.