ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اكتشاف جديد يقضى على السرطان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
اكتشاف جديد يقضى على السرطان
اكتشاف جديد يقضى على السرطان
طباعة
 

اكتشف علماء معهد البحوث السرطانية في بريطانيا أنّ سكر «مانوز»، المُستخدَم كمُكمّل غذائي، قادر على إبطاء نموّ الأورام الخبيثة وزيادة فاعلية العلاج الكيماوي.

وأفاد موقع «EurekAlert»، أنّ الباحثين قاموا بإضافة سكر «مانوز» إلى الماء، وأعطوه للفئران المخبرية التي تعاني من أنواع مختلفة من السرطان بصورة مباشرة عن طريق الفم، فتبيّن أنه يُبطئ نموّ الأورام دون أن يكون له تأثير جانبي.

وفي المرحلة الثانية للدراسة، عولجت الفئران باستخدام «سيسبلاتين» و«دوكسوروبيسين» المستخدمة في العلاج الكيماوي، وتبيّن أنّ سكر «مانوز» لا يُبطئ نموّ الأورام الخبيثة فحسب، بل يُطيل عمر الفئران أيضاً.

وكما هو معروف، فإنّ الخلايا السرطانية تحتاج إلى سكر الغلوكوز لكي تنمو، في حين أنّ سكر «مانوز» قادر على منع وصول الكربوهيدرات إلى داخل الخلايا السرطانية، دون أن يمنع الأنسجة السليمة من ذلك.

هذا التأثير لسكر «مانوز» اختبره العلماء على مختلف خلايا الأورام الخبيثة، بما فيها سرطان الدم، وساركوما العظام، وسرطان المبيض، والأمعاء.

وقد تفاعلت بعض الخلايا مع «مانوز»، في حين استمرّ بعضها الآخر في التكاثر والنموّ، لذلك قرّر العلماء الاستمرار في دراستهم بهدف معرفة أسباب التأثير الانتقائي للسكر على الخلايا المُصابة، ومدى فاعلية هذا السكر في علاج البشر المصابين بالسرطان. 

المزيد عن: القضاء على السرطان السكر السرطان الخلايا السرطانية ابحاث طبية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 11:10:05 AM