إحباط ترويج 20 كيلو حشيش واستروكس في إمبابة

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر ضبط 2 بندقية خرطوش، 10 فرد خرطوش محلي الصنع مختلفة الأعيرة، 54 طلقة مختلفة الأعيرة، وفي مجال ضبط المواد المخدرة ضبط 6800 جرام حشيش، 13370 جرام من مادة الاستروكس، 670 من مخدر الهيروين، 2780 قرص ترامادول، في مجال ضبط محرزي الأسلحة البيضاء ضبط 12 قضية سلاح أبيض بهم 12 قطعة وفي مجال المرور، ضبط 75 سحب متنوع، 300 نموذج 125، 50 كلابش، 15 سرفيس، فضلا عن رفع 2620 حالة إشغال طريق.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.