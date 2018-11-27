ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليمن: الحوثيون يحولون المساجد إلى ثكنات في الحديدة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
اليمن: الحوثيون يحولون المساجد إلى ثكنات في الحديدة
ميليشيا الحوثي الانقلابية
طباعة
وكالات
 

كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية حضورها في الحديدة، ونشرت مسلحيها في أحياء وشوارع المدينة، وجلبت المزيد من الأسلحة، وأقامت نقاطاً في مرافق صحية ومنشآت عامة وحيوية، وأخرى خاصة، واستخدمت المساجد ودور العبادة ثكنات لأغراض عسكرية.

                                    

وأشارت مصادر بحسب "نيوزيمن" اليوم الثلاثاء، إلى نصب اليمليشيات الموالية لإيران، مدفع هاوزر إلى باحة مستشفى الدرن الملاصق لمستشفى الثورة العام في الحديدة، وتكثيف وجودها ونشاطها العسكري داخل كلية مرعي للعلوم الشرعية.

 

وقال شهود عيان ومحليون، إن الحوثيين نشروا مسلحين وقناصة فوق مسجد السعيد بالكورنيش، وفي الدور الثاني بمسجد فاطمة الزهراء، و في جامع الأنصار بالدهمية، وفي ملحقات مسجد القدس.

المزيد عن: ميليشيا الحوثي الانقلابية ثكنات في الحديدة اليمن المساجد الحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 11:10:31 AM