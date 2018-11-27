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متحدث الوزراء يكشف عن التعديلات في جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (فيديو)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:35 ص
متحدث الوزراء يكشف عن التعديلات في جدول امتحانات الصف الأول الثانوي (فيديو)
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ندى محمد
 

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المقرر الإعلان عن تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلك بعد التعامل مع ملاحظات الطلاب عليه، حيث كان من مطالبهم زيادة المدة الزمنية للامتحان، لافتا إلى أنه تم تعديل المدة كتغيير وحيد فقط في الجدول.

 

وأوضح "سعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تم زيادة المدة لطمأنة الطلاب على الرغم من كون الامتحان الجديد لا يتطلب حله وقتا طويلا، نافيا حدوث أي تعديل من قبل على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

 

كما أشار إلى أنه تم الاستجابة لرغبات الطلاب بإجراء امتحان واحد فقط في اليوم بدلًا من امتحانين، وتخصيص فواصل زمنية مناسبة بين امتحان المادة والمادة التالية، فضلًا عن مراعاة ايام المناسبات في الجدول الجديد.
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