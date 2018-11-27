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بوتين يعبر عن "قلق بالغ" بعد إعلان أوكرانيا حالة الطوارئ

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:54 ص
بوتين يعبر عن قلق بالغ بعد إعلان أوكرانيا حالة الطوارئ
بوتين
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وكالات
 

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلق موسكو "البالغ" بعد إعلان أوكرانيا حالة الطوارئ مطالباً المستشارة بإقناع كييف بالامتناع عن أي عمل "متهور"، وفق بيان للكرملين، اليوم الثلاثاء.

 

وأجرى الزعيمان محادثة هاتفية "بمبادرة ألمانية" لمناقشة "الحادث الخطير" يوم الأحد الماضي في البحر الأسود، بحسب البيان.

 

وعبر بوتين في المكالمة مع ميركل عن "قلق بالغ من قرار كييف وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب وطوارئ".

 

وندد الرئيس الروسي بـ"الأعمال الاستفزازية لأوكرانيا والانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي من جانب سفنها البحرية".

 

وعبر بوتين في الوقت نفسه عن الأمل في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بالامتناع عن المزيد من الأعمال المتهورة".

 

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية 3 سفن أوكرانية الأحد إثر اتهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

 

ووضع الجيش الأوكراني في حال تأهب قصوى، في وقت اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو روسيا بـ "مرحلة جديدة من العدوان".

 

ويتيح قانون الطوارئ للسلطات تعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحد من التجمعات العامة.

 

المزيد عن: سفن أوكرانية حالة الطوارئ بوتين اوكرانيا إعلان أوكرانيا
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