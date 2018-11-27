نفاد تذاكر حفل محمد عبده في الكويت

نفدت تذاكر حفل المطرب السعودي محمد عبده في الكويت المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر المقبل بعد 4 أيام فقط من طرحها نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها.





ويعد هذا أول حفل غنائي لـ محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.





الجدير ذكره أن محمد عبده لم يكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول المرض الذي يعاني منه، وطبيعة حالته الصحية وهو ما أثار حيرة جمهوره.