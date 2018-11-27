مدير مهرجان فينيسيا يحذر: صالات العرض قد تختفي من الوجود





أكد مدير مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ألبيرتو باربيرا، أن الأسواق التقليدية للسينما بدأت تشهد انكماشا، وأشار إلى أن هذا يعود إلى إتاحة الأفلام السينمائية عبر شبكة الإنترنت.





وقال باربيرا في ندوة، أقيمت اليوم الإثنين، بمسرح الهناجر، ضمن فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أدارها الناقد الأمريكي جاي فايسبرج: "الكل يدرك جيدا مشكلة انخفاض حجم الجمهور في صالات العرض، وهذه ظاهرة عالمية، ومن أسباب ذلك إتاحة الأفلام عبر الإنترنت، فمن السهل والمريح أن تختار الفيلم من عدة اختيارات وهذا أرخص بكثير، وكل ذلك وأنت في منزلك".





وتابع: "أعتقد أن صالات العرض قد تختفي، لذا يجب علي المسؤولين عن هذه الصالات تغيير طريقتهم في العرض". وأكد مدير مهرجان فينيسيا أن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة من المهرجان محدود، وأنه لا يهتم بالعدد وإنما يهتم بمضمون الأفلام.

وأضاف أن برنامج الدورة الجديدة لمهرجان فينيسيا السينمائي، المقام في 28 أغسطس/ آب المقبل، سيتضمن العديد من البرامج الموازية، موضحا أنه من الممكن أن تصل المشاهدة إلى 6 أفلام يوميا، وهو أمر صعب ولم يحدث كثيرا في أغلب مهرجانات العالم، بحسب رأيه.

وعن فكرة اهتماماته بأفلام هوليوود دونا عن غيرها من الأفلام، نفى ألبيرتو باربيرا هذه المزاعم، ولكن ألمح إلى أن "الشو الإعلامي" لأفلام هوليوود هو من يمنحها التواجد دونا عن غيرها من الأعمال السينمائية.



