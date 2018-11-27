عاجل.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر

أكد محمد عادل مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إدارة النادي لم تتلقى أي مفاوضات رسمية من قبل الأهلي للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل والمنتخب الأوليمبي.





وقال مدير الكرة فى تصريحاته خاصة لـ" الفجر الرياضي ": " لم تصل أي عروض رسمية بشأن رحيل طاهر محمد طاهر عن المقاولون في الانتقالات الشتوية القادمة.





وعن مواجهة الاهلي اليوم قال: "لدينا فى اللائحة مكافأت خاصة لكل مباراة على حسب مستواها وقوتها، والمباريات الكبرى لها اعتبارات خاصة بكل تأكيد، ليس هناك مكافئات بخلاف اللائحة".





وعن تدعيمات يناير قال: مازال أمامنا شهر، سنبحث ذلك خلال فترة التوقف المقبله، على الأقل سوف يظهر اللاعبين الراحلين عن أنديتهم، مشيرا إلى أن الفريق سيتعاقد مع 4 لاعبين في الميركاتو القادم.