مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 11- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 27/ 11/ 2018 عدد من المباريات المهمة والقوية خصوصًا في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي تنتظرها الجماهير أيام الثلاثاء والأربعاء.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء:-





- مواعيد أهم مباريات دوري أبطال أوروبا





مانشستر يونايتد × يونج بوبز: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 2"





بايرن ميونيخ × بنفيكا: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 5".





ليون × مانشستر سيتي: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناةة"بي إن سبورت 3"





روما × ريال مدريد: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 1"





- أهم مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء:-





الإسماعيلي × الداخلية: في الساعة الثانية عشر على قناة النايل سبورت





الأهلي × المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة أون سبورت والنيل سبورت