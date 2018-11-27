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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 11- 2018 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 11- 2018 والقنوات الناقلة
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منى شكري
 
يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 27/ 11/ 2018 عدد من المباريات المهمة والقوية خصوصًا في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي تنتظرها الجماهير أيام الثلاثاء والأربعاء.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء:-

- مواعيد أهم مباريات دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد × يونج بوبز: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 2"

بايرن ميونيخ × بنفيكا: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 5".

ليون × مانشستر سيتي: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناةة"بي إن سبورت 3"

روما × ريال مدريد: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 1"

- أهم مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء:-

الإسماعيلي × الداخلية: في الساعة الثانية عشر على قناة النايل سبورت

الأهلي × المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة أون سبورت والنيل سبورت
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فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
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x
22:00
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بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
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x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
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