مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27- 11- 2018 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:02 صمنى شكري
يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 27/ 11/ 2018 عدد من المباريات المهمة والقوية خصوصًا في بطولة دوري أبطال أوروبا والذي تنتظرها الجماهير أيام الثلاثاء والأربعاء.
وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء:-
- مواعيد أهم مباريات دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد × يونج بوبز: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 2"
بايرن ميونيخ × بنفيكا: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة "بي إن سبورت 5".
ليون × مانشستر سيتي: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناةة"بي إن سبورت 3"
روما × ريال مدريد: في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 1"
- أهم مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء:-
الإسماعيلي × الداخلية: في الساعة الثانية عشر على قناة النايل سبورت
الأهلي × المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة أون سبورت والنيل سبورت
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