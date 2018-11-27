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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مواجهات الجولة الثالث عشر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مواجهات الجولة الثالث عشر
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الفجر الرياضي
 
انتهت مساء أمس الإثنين منافسات الجولة الثالث عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي اسفرت عن فوز نيوكاسل يونايتد على بيرانلي بهدفين لهدف.

وواصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته بعد فوزه على مضيفه وست هام يونايتد 4-0، كما فاز ليفربول على واتفورد 3-0 ليواصل الزحف نحو الصدارة.

وخطف توتنهام المركز الثالث بعد فوزه على تشيلسي 3-1، وهزم أرسنال بورنموث بهدفين لهدف، وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مواجهات الجولة الثالث عشر
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