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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:42 ص
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج القوس:
إذا كنت قد أصبحت مشغولاً بالخيال وببناء الحصون في السحاب، فقد حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعلي في هذه المشروعات. سوف يظهر على أرض الواقع فقط ما إذا كان لخططك أساسات قوية وما إذا كان يمكن تنفيذها. إلا إنك إذا واصلت الانغماس في الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة وسوف تبدد طاقتك القيِّمة. 
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