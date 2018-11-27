ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي على بعد خطوات من ضم نجم هيدرسفيلد الإنجليزي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
الأهلي على بعد خطوات من ضم نجم هيدرسفيلد الإنجليزي
طباعة
الفجر الرياضي
 
نجح ثنائي الأهلي في إقناع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بالعودة إلى النادي الأهلي من جديد على سبيل الإعارة، وجاء ذلك ضمن خطة الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.

وتمكن الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي، المنسق العام للفريق في الحديث مع صبحي وإقناعه بالعودة إلى بيته من جديد لتدعيم قائمته في دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مصدر مطلع في جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن صفقة رمضان صبحي لم يتبقي منها سوى الرتوش الأخيرة بعد موافقة المبدئية للاعب وهي الأتفاق على التفاصيل المادية مع صبحي وأيضا الاتفاق مع إدارة فريقه على استعارة اللاعب بالفترة المقبلة.

وتعاقد نادي هدرسفيلد الإنجليزي قادمًا من نادي ستوك سيتي مقابل 5.7 مليون أسترليني لمدة ثلاث مواسم.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 4:20:04 AM