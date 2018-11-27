الأهلي على بعد خطوات من ضم نجم هيدرسفيلد الإنجليزي

نجح ثنائي الأهلي في إقناع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بالعودة إلى النادي الأهلي من جديد على سبيل الإعارة، وجاء ذلك ضمن خطة الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.





وتمكن الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي، المنسق العام للفريق في الحديث مع صبحي وإقناعه بالعودة إلى بيته من جديد لتدعيم قائمته في دوري أبطال إفريقيا.





وصرح مصدر مطلع في جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أن صفقة رمضان صبحي لم يتبقي منها سوى الرتوش الأخيرة بعد موافقة المبدئية للاعب وهي الأتفاق على التفاصيل المادية مع صبحي وأيضا الاتفاق مع إدارة فريقه على استعارة اللاعب بالفترة المقبلة.





وتعاقد نادي هدرسفيلد الإنجليزي قادمًا من نادي ستوك سيتي مقابل 5.7 مليون أسترليني لمدة ثلاث مواسم.



