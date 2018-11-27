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خالد سمير: 60 مليون مواطن مصري لديهم تأمين صحي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:15 ص
خالد سمير: 60 مليون مواطن مصري لديهم تأمين صحي
الدكتور خالد سمير - عضو نقابة الأطباء
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء وعضو اللجنة التنفيذية للائحة قانون المستشفيات الجامعية، إن اليسار المصري يستخدم كلمة المستشفيات المجانية لمداعبة الجماهير، لافتا إلى أن كل دول العالم اتفقت الآن على البعد الاجتماعي للعلاج عن طريق التأمين الصحي.

وأضاف "سمير" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، الفضائية أن هناك 60 مليون مواطن لديهم مظلة التأمين الصحي حاليا، بالإضافة إلى المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه من خلال التأمين الصحي سنكون جميعا قد تحملنا المريض الغير قادر على دفع نفقة العلاج.
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