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إسعاد يونس تختبر دينا الشربيني كـ"ست بيت"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
إسعاد يونس تختبر دينا الشربيني كـست بيت
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مريم الشريف
 

أجرت الفنانة إسعاد يونس، اختبارات عديدة للفنانة دينا الشربينى، خلال برنامج "صاحبة السعادة" على "dmc" للتأكد من أنها تصلح كربة منزل أم لا.

من ضمن هذه الاختبارات، تحضير الكشري والذي لم تنجح فيه الشربيني، لعدم إجادتها الطبخ واختبار ربطة العنق "الكرفتة" وأيضا لم تنجح فيه، إلا أن يونس قامت بتعليمها.

ونجحت الشربيني، في النهاية في اختبار الخياطة وتطبيق الملابس والغسيل.

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