جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 26-11-2018

حقق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري العام.





وواصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بفارق عن 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.





ويقع النادي الأهلي في المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث خاض 6 مواجهات من أصل 16 مواجهة نظرا لارتباطه بمباريات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.





تعرف على ترتيب الدوري المصري



