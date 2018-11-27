ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 26-11-2018

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:42 ص
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 26-11-2018
طباعة
الفجر الرياضي
 
حقق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري العام.

وواصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد  32 نقطة، بفارق عن 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني و9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويقع النادي الأهلي في المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث خاض 6 مواجهات من أصل 16 مواجهة نظرا لارتباطه بمباريات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

تعرف على ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 26-11-2018
المزيد عن: مباريات الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإثنين 27-11-2018 جدول ترتيب الدوري المصري أخبار الدوري المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:20:38 AM