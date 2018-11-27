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محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)
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الفجر الرياضي
 
علق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة إلى تصدير القطط والكلاب إلى الخارج.

ونشر محمد صلاح صورة له مع قطتين وعلق عليها قائلا: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث.. لا لانتهاك حقوق الحيوانات".

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن ما تردد حول اعتزام الحكومة المصرية تصدير القطط والكلاب لبعض الدول التي تستخدمها كطعام.



محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)
محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)
محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير القطط والكلاب إلى الخارج (صورة)
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