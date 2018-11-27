رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي يكشف أهمية زيارة ولي العهد لمصر

كشف الشيخ عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، عن أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لمصر، موضحًا أن هذه الزيارة السادسة خلال 5 سنوات لولي العهد لمصر.



وأضاف محفوظ، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الإثنين، أن الزيارة تأتي بعد لقاء الرياض والذي أعلن فيه أن مصر والسعودية والإمارات هم الدول التي توجه التنمية في الشرق الأوسط ككل.



وأوضح أنه يتواجد حوالي 51 رجل أعمال سعودي في مصر في هذه الزيارة، لافتًا إلى أنهم سيستعرضوا تحالف إعمار ليبيا والعراق واليمن.



وأشار إلى أن هناك اتفاقيات حكومية بين مصر والسعودية، وأن هذه الاتفاقيات ستنعكس على القطاع الخاص، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع مشترك غدًا، وسيتم إعلان الاستثمارات المشتركة فيه.

