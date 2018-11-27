دينا الشربيني: أصبحت نباتية وأكره أكل اللحوم لهذا السبب



وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "DMC"، قائلة: "شاهدت فيلم ووجدت البطلة تقول لوالدها لا يمكن أكل حيوان له أب وأم، ومنذ ذلك الوقت وكرهت تناول اللحوم والدواجن، ومن قبل ذلك الفيلم كنت أكل هذه الأشياء وأعشق الكفته، لكن إمتعنت عنها حاليا".

كشفت الفنانة دينا الشربينى، أنها نباتيه فى طعامها، وهذا لم يكن منذ طفولتها وإنما أصبحت حديثا بعدما شاهدت فيلم كان سبب فى ابتعادها عن تناول اللحوم والدواجن والبيض.