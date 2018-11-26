"شارموفرز" تمثل مصر في مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالمغرب

رفعت فرقة شارموفرز اسم مصر عاليًا في بلاد المغرب إبان تقديمها أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة المغربية الرباط، على مسرح النهضة في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك.

وراقصت شارموفرز الحضور على إيقاعات أغانيها على مدار قرابة الساعة زمن من عمر حفلتها، منها "البوكسر" و"ايزي ماني" وحتى "مفتقد الحبيبة"، التى أصر الجمهور على شارموفرز لتقديمها منذ بداية الحفلة، لتسدل بها الستار على فعاليات رابع وآخر أيام مهرجان فيزا فور ميوزيك "موسيقى بدون تأشيرة"، والذى يعد بمثابة سوق عالمى لمختلف رواد مجال المزيكا العالمية من خبراء ومنتجين وفنيين ومنظمى حفلات ومهرجانات ومطربين وعازفين وموسيقيين من القارة العجوز وأقاصى آسيا ودول الشرق الأوسط والعمق الأفريقى واحتضن المهرجان هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، ومثلت خلالها الفرقة مصر لأول مرة.

"الموسيقى تعنى السعادة"، هي الرسالة التى تحملها فرقة شارموفرز المصرية منذ بداية رحلتها الفنية منذ 6 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائي أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقي الريجي ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسي على روح الإيقاعات والأداء الغنائي الحي المفعم بالطاقة والحيوية، أطلت بأولى ألبوماتها "بارانويا" منذ ثلاثة أعوام، وضم في جعبته 8 أغنيات، أبرزها "مش فارقة" و"البوكسر" و"خلاص هسيطر"، كما اقتحمت مجال السينما بعدة أعمال غنائية، منها "هيبتا" و"قرد وللا مانكي" و"إيزي ماني"، وتحضر حاليًا لإطلاق ألبومها الثاني "انفصام" المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل، وأطلقت منه حتى الآن أغنيتين بشكل مصور، "زامبا" و"مفتقد الحبيبة"، كما حصلت شارموفرز على لقب أفضل باند غنائي بالشرق الأوسط لعام 2017، ضمن جوايز "الميما".