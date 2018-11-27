علي عوف: هناك 3 شركة يحتكرون سوق الدواء في مصر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لم تعطي شركات الادوية الحكومية الإهتمام الكافي حتى تستمر وتكون قادرة على المنافسة، لافتًا إلى أن هناك 30 شركة دواء يتحكموا في السوق المصري بما يعادل 90% من سوق الدواء، من بين 1200 شركة و160 مصنع مرخص، و80 مصنع تحت الإنشاء حجم سوق الدواء في مصر.



وأضاف عوف، خلال حواره ببرنامج "إعمار وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن سوق الدواء في مصر أصبح بنسبة كبيرة تحت سيطرة القطاع الخاص، وهو صناعة وطنية ومستثمرين مصريين، مشددًا على أن احتكار سوق الدواء تسبب فيه من ينظم غجراءات المنظومة الدوائية، وهي وزارة الصحة متمثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.



وأوضح أن هناك بعض الهيمنة من الكبار على سوق الدواء في مصر، لافتًأ إلى أن منظومة تسعير الأدوية في مصر غير عادلة، والمنافسة غير عادلة، مشددًا على أن منظومة صناعة الدواء في مصر، من المفروض أن يكون رقم 1 فيها الصناعة الوطنية.

