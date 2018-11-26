رئيس الأرجنتين يتهم مشجعي ريفر بليت بالتطرف

اتهم ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين جماهير ريفر بليت المتطرفة المعروفة ببارا برافا بالتخطيط للاعتداء على حافلة بوكا جونيورز أثناء توجهها لملعب مونيمونتال لخوض مباراة العودة في نهائي كأس ليبرتادوريس أول أمس السبت.





وداهمت قوات الأمن منزل إيكتور كابيرنا جودوي أحد قادة مجموعة بارا لريفر بليت مساء الجمعة الماضي ووجدت بحوزته 7 ملايين بيزو أرجنتيني ما يعادل 180 ألف دولار بالإضافة لـ300 تذكرة لدخول اللقاء، واعتقلته الشرطة لساعات قبل أن يطلق سراحه فيما بعد.





وقال ماكري في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم بالعاصمة بوينس آيرس :"كيف تصفون إطلاق سراح هذا الشخص؟ إنه أحد المتهمين الرئيسين في التدبير لهذا الاعتداء بالإضافة لـ300 آخرين من المجموعة. نحتاج للتكاتف وللعمل سويا من أجل القضاء على العنف".





وأضاف : "بعيدا عن العمليات الشرطية، لا يمكنني كرئيس قبول أنه من أجل إقامة حدث رياضي، يجب نشر القوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد. إنه أمر جنوني وغير منطقي".





وانتقد ماكري إطلاق سراح العشرات الذين اعتقلوا مساء السبت في محيط ملعب مونيمونتال خلال أحداث الشغب التي أعقبت الإعلان عن تأجيل اللقاء للأحد.





يذكر أن ماكري تقدم بمشروع قانون منذ سنتين ينص على تغليظ العقوبات ضد من يرتكب أي أعمال عنف في كرة القدم.