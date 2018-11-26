السفارة المغربية تحتفل بيوم الطبخ والقطان المغربيين بحضور السفراء ونجوم الفن والمشاهير (صور)

أقام أحمد التازى، سفير المملكة المغربية فى القاهرة، المندوب الدائم للمغرب فى جامعة الدول العربية وقرينته السيدة لمياء الدباغ احتفالية ضخمة بمناسبة يوم الطبخ والقطان المغربيين وذلك داخل أحد الفنادق النيلية الكبرى.

شارك في الاحتفالية عدد كبير من السفراء العرب والأفارقة وزوجاتهم بالإضافة إلي عدد من مشاهير نجوم الفن وسيدات المجتمع وكان ضمن الحضور السفير محمد العرابي وعبد الرازق دينار نائب السفير المغربي وحرمه ود.عواطف سراج الدين والفنان سامي مغاوري والنجمة المغربية جنات ووالدتها والفنانة الكبيرة يسرا والفنانة سمية الخشاب والدتها واشرف الدوك المستشار الإعلامي للسفارة المغربية وحرمه .. وغيرهم ممن استمتعوا بتناول أشهر الأطباق المغربية وسط عروض القفطان التي قدمتها مصممة الأزياء المغربية سلمي الدباغ.

تخلل الاحتفالية تقديم جنات عدد من اغانيها الرومانسية المميزة حيث افتتحت فقرتها بأغنية "ماما افريقيا" بالإضافة إلي "حبيبي علي نياته" و"حب جامد" .. وغيرها.

وفي ختام الحفل دعي السفير المغربي حرمه و السفير محمد العرابي ضيف شرف الاحتفالية لمشاركته تكريم ممن ساهموا في نجاحها منهم المطربة جنات و مصممة أزياء الاحتفالية سلمي الدباغ والشيف النسائي التي قدمت الأطباق ومنظم العرض .. بالإضافة إلي إهداء محمد العرابي هدية تذكارية.