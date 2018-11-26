مران الاسماعيلي يشهد.. تدريبات مكثة للخط الخلفي

شهد مران الإسماعيلى الرئيسى حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى على اقامة تدريبات للمدافعين على كيفية التمركز الجيد حال تعرض الفريق لهجمات مرتدة.





وعانى الفريق خلال المباريات الماضية من استقبال الاهداف باستمرار بسبب الكرات المرتدة وهو يتطلع المدرب البرازيلى لعلاجه قبل مواجهة بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” الاربعاء المقبل ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



