ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مران الاسماعيلي يشهد.. تدريبات مكثة للخط الخلفي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:26 م
مران الاسماعيلي يشهد.. تدريبات مكثة للخط الخلفي
طباعة
الفجر الرياضي
 
شهد مران الإسماعيلى الرئيسى حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى على اقامة تدريبات للمدافعين على كيفية التمركز الجيد حال تعرض الفريق لهجمات مرتدة.

وعانى الفريق خلال المباريات الماضية من استقبال الاهداف باستمرار بسبب الكرات المرتدة وهو يتطلع المدرب البرازيلى لعلاجه قبل مواجهة بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” الاربعاء المقبل ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتابع المران المستشار محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات واختتم بتقسيمة قوية حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ لعمل مباراة مصغرة بمشاركة حارسي المرمى وسط تألق لجميع اللاعبين.
المزيد عن: مباراة الاسماعيلي وماسيجير نيجوزى فييرا دوري أبطال أفريقيا بطل بوروندي الاسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 11:30:01 PM