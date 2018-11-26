اليمن: القوات الحكومية تستعيد موقعا في الحديدة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، اليوم الاثنين، السيطرة على موقع تابع لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة غربي اليمن.

أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن "الميليشيا الحوثية حاولت فجر اليوم التسلل إلى الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، بغطاء ناري كثيف من أسلحة ثقيلة ومتوسطة استهدفت بعضها مجمع إخوان ثابت الصناعي".





وأضافت "أسكتت القوات مصادر تلك النيران، وتقدمت وحدة من الكتيبة السادسة في اللواء الثاني حراس الجمهورية، لتطهر موقعا للميليشيا في أرضية بشارع صنعاء، ظلت تستخدمه في قصف مجمع إخوان ثابت".



وأشارت إلى "استعادة صاروخ للميليشيا تطلق عليه (بدر) وقذائف مدفعية نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق". من جهة ثانية، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على مواقع للقوات المشتركة جنوب وشرقي مدينة حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين وإعطاب آلية.

إلى ذلك، ذكر المصدر أن القوات المشتركة حاولت استعادة مواقع خسرتها اليوم في منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، إلا أن مقاتلي "أنصار الله" تصدوا لها وألحقوا بها خسائر في الأرواح والعتاد.



