بوسكيتس: ديمبلي لاعب عظيم.. والمنافسة على التشامبيونزليج قوية
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:23 مريهام عبدالمحسن
أشاد الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة بزميله في الفريق عثمان ديمبلي وأكد أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية.
وقال بوسكيتس، في تصريحات لصحيفة سبورت: "أزمة ديمبلي؟ الأمر ليس صعبا كما يبدو من الخارج وعثمان شاب جيد وأتى من الخارج ويحتاج للتكيف، إنه لاعب عظيم ونريد مساعدته".
وأضاف : " نطمح في المنافسة هذا الموسم على لقب دوري الأبطال لكن الجماهير أخذت تصريحات ميسي بشكل صعب جدًا، فالمنافسة على اللقب قوية جدا".
وعن تأثير جوارديولا في مسيرته، قال بوسكيتس : "تأثيره كان عظيما وخططه المستقبلية لم يكن عليها أي شكوك وجعلنا نتحد في برشلونة".
واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "رسالتي لشباب أكاديمية برشلونة؟ من الصعب الوصول للفريق الأول، بغض النظر عما يُقال لكم بأنكم تشافي الجديد أو إنييستا الجديد".
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