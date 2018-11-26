ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوسكيتس: ديمبلي لاعب عظيم.. والمنافسة على التشامبيونزليج قوية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:23 م
بوسكيتس: ديمبلي لاعب عظيم.. والمنافسة على التشامبيونزليج قوية
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
أشاد الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة بزميله في الفريق عثمان ديمبلي وأكد أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية.

وقال بوسكيتس، في تصريحات لصحيفة سبورت: "أزمة ديمبلي؟ الأمر ليس صعبا كما يبدو من الخارج وعثمان شاب جيد وأتى من الخارج ويحتاج للتكيف، إنه لاعب عظيم ونريد مساعدته".

وأضاف : " نطمح في المنافسة هذا الموسم على لقب دوري الأبطال لكن الجماهير أخذت تصريحات ميسي بشكل صعب جدًا، فالمنافسة على اللقب قوية جدا".

وعن تأثير جوارديولا في مسيرته، قال بوسكيتس : "تأثيره كان عظيما وخططه المستقبلية لم يكن عليها أي شكوك وجعلنا نتحد في برشلونة".

واختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً : "رسالتي لشباب أكاديمية برشلونة؟ من الصعب الوصول للفريق الأول، بغض النظر عما يُقال لكم بأنكم تشافي الجديد أو إنييستا الجديد".
المزيد عن: عثمان ديمبلي سيرجيو بوسكيتس دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد إيندهوفن اهم اخبار برشلونة الليجا اخبار برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 11:30:01 PM