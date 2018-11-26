بوسكيتس: ديمبلي لاعب عظيم.. والمنافسة على التشامبيونزليج قوية

أشاد الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة بزميله في الفريق عثمان ديمبلي وأكد أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية.





وقال بوسكيتس، في تصريحات لصحيفة سبورت: "أزمة ديمبلي؟ الأمر ليس صعبا كما يبدو من الخارج وعثمان شاب جيد وأتى من الخارج ويحتاج للتكيف، إنه لاعب عظيم ونريد مساعدته".





وأضاف : " نطمح في المنافسة هذا الموسم على لقب دوري الأبطال لكن الجماهير أخذت تصريحات ميسي بشكل صعب جدًا، فالمنافسة على اللقب قوية جدا".





وعن تأثير جوارديولا في مسيرته، قال بوسكيتس : "تأثيره كان عظيما وخططه المستقبلية لم يكن عليها أي شكوك وجعلنا نتحد في برشلونة".



