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أوكرانيا تفرض القانون العرفى بعد التحذير من غزو برى روسى

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:23 م
أوكرانيا تفرض القانون العرفى بعد التحذير من غزو برى روسى
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خاطر عبادة
 

فرضت أوكرانيا اليوم الإثنين القانون العرفي فى أجزاء من البلاد لمدة 30 يومًا في المناطق الأكثر عرضة لهجوم من روسيا بعد تحذير الرئيس بترو بوروشنكو من التهديد "الخطير للغاية" لغزو بري روسى.

 

وقال بوروشنكو، إنّ القانون العرفي ضروري لدعم دفاعات أوكرانيا بعد أن استولت روسيا على ثلاث سفن بحرية أوكرانية وأسرت طاقمها أمس الأحد.

 

ووافق البرلمان على تطبيق قانون الأحكام العرفية بعد أن طمأن بوروشنكو بعض المشرعين المتشككين بأنه لن يتم استخدامه لكبح الحريات المدنية أو تأخير الانتخابات المقررة في العام المقبل.

 

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