واجي بديل روبيرتو في برشلونة

دخل موسى واجي حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة كبديل لسيرجي روبيرتو الذي تعرض للإصابة في أوتار الركبة وسيبتعد عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن فالفيردي يفكر في استدعاء السنغالي موسى واجي لاعب رديف برشلونة لتعويض غياب روبيرتو.





وانضم موسى واجي البالغ من العمر 20 عامًا لصفوف رديف برشلونة بعد مشاركته في مونديال روسيا مع منتخب بلاده والذي خرج من الدور الأول.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرتغالي نيلسون سميدو سيكون الخيار الأبرز للعب في الجبهة اليمنى أمام آيندهوفن وفياريال لكن تتجه المؤشرات إلى إراحته في لقاء إياب دور الـ 32 في كأس ملك إسبانيا لتتاح الفرصة أمام واجي للمشاركة في أول مباراة رسمية مع الفريق الأول.



