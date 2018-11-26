أبرز أخبار برشلونة اليوم الإثنين 26-11-2018

شهد برشلونة الإسباني اليوم الإثنين الموافق 26-11-2018 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة.









وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :





- هل يعود نيمار لبرشلونة أم لريال مدريد ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يحاول استعادة لاعبه البرازيلي السابق نيمار الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم بأن نيمار اتفق مع إدارة باريس سان جيرمان على الرحيل الصيف المقبل بنهاية الموسم الجاري، وأنه تم الاتفاق على رحيله مقابل 200 مليون يورو، حيث بدأ بالفعل برشلونة أولى محادثاته مع إدارة باريس لضمه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية بأنه في حالة عدم إنهاء برشلونة الصفقة، فإن اللاعب البرازيلي سينتقل إلى صفوف ريال مدريد.









- صديق إنييستا الراحل يقوده للاكتئاب

كشف أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي عن معاناته من الاكتئاب قبل سنوات مما دفعه للخضوع لجلسات علاج نفسي.





وتحدث إنيستا أثناء استضافته في برنامج سالفادوز عبر قناة لا سيكستا الإسبانية عن آثار وفاة صديقه دانيال خاركي لاعب إسبانيول الأسبق عام 2009.





وقال إنييستا: "الحالة التي عايشتها دفعتني للذهاب لجلسات علاج نفسي وكنت دائمًا هناك قبل 15 دقيقة من البداية".





وأضاف : " كنت ألجأ لتناول حبة من الدواء كل ليلة للخلود للراحة بسبب شعورب بالاكتئاب".









- غياب سواريز وسيليسين أسبوعين لثلاثة أسابيع

أعلن برشلونة الإسباني عن مدة غياب لاعبه لويس سواريز بعد التأكد من غيابه في المباراة المقبلة أمام آيندهوفن الهولندي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.





وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي بأن سواريز يعاني من انزعاجات بالركبة اليمنى سيتبع على إثرها علاج بيولوجي بالخلايا الجذعية وأنه سيغيب لفترة قد تصل إلى أسبوعين.





كما ذكر بأن الحارس ياسبر سيليسين يعاني من كسر بسيط في الساق اليمنى وسيغيب بسببه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.





وأشار برشلونة إلى أن البرازيلي آرثر ميلو يعاني من حمل زائد مما فرض عليه الغياب عن مباراة آيندهوفن.









- واجي بديل روبيرتو في برشلونة

دخل موسى واجي حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة كبديل لسيرجي روبيرتو الذي تعرض للإصابة في أوتار الركبة وسيبتعد عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن فالفيردي يفكر في استدعاء السنغالي موسى واجي لاعب رديف برشلونة لتعويض غياب روبيرتو.





وانضم موسى واجي البالغ من العمر 20 عامًا لصفوف رديف برشلونة بعد مشاركته في مونديال روسيا مع منتخب بلاده والذي خرج من الدور الأول.









- بوسكيتس : ديمبلي لاعب عظيم والمنافسة على التشامبيونزليج قوية

أشاد الكرواتي سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة بزميله في الفريق عثمان ديمبلي وأكد أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قوية.





وقال بوسكيتس، في تصريحات لصحيفة سبورت: "أزمة ديمبلي؟ الأمر ليس صعبا كما يبدو من الخارج وعثمان شاب جيد وأتى من الخارج ويحتاج للتكيف، إنه لاعب عظيم ونريد مساعدته".





وأضاف : " نطمح في المنافسة هذا الموسم على لقب دوري الأبطال لكن الجماهير أخذت تصريحات ميسي بشكل صعب جدًا، فالمنافسة على اللقب قوية جدا".









- برشلونة يترقب جلسة الخليفي مع رابيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يترقب جلسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مع أدريان رابيو نجم وسط الفريق وفيرونيك والدته ووكيلة أعماله لحسم مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الخليفي قرر عقد الاجتماع هذا الأسبوع والذي يعد آخر محاولة للنادي الفرنسي مع رابيو من أجل إقناعه بالتجديد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن الاتصالات بين وكيل اللاعب والنادي في الفترة الأخيرة لم تكن مرضية، حيث قرر أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس التوقف والبدء في البحث عن أندية مهتمة بشرائه للاستفادة ببيعه على الأقل، بدلاً من رحيله بالمجان.





وأفادت سبورت بأن الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة كان مقررًا له أن يكون الأسبوع الماضي إلا أنه تم تأخيره لعدة أيام.





وأكدت الصحيفة بأن برشلونة يخشى ظهور رئيس النادي الباريسي خوفًا من قدرته في النهاية على إقناع اللاعب بالبقاء من خلال عرض راتب ضخم.





يذكر أن عقد رابيو ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وترغب العديد من الأندية في التعاقد معه أبرزها برشلونة.



