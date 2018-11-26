أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 26-11-2018





شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث الرياضية اليوم الاثنين 26-11-2018 سواء والتي في مقدمتها فريق الكرة وأخر أخباره.





ونستعرض أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين :-





الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى مرانه الأخير عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الغد أمام المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وركز يوسف في مران اليوم على رفع المعدل البدني، حيث أشرف على تدريبات اللياقة البدنية لتجهيز لاعبيه.









تأكد غياب أزارو عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب المهاجم المغربي وليد أزارو عن الأهلي في مباراة الغد أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة بورم في وجه القدم.

ولم يشارك اللاعب في المران المسائي اليوم الاثنين حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات الجماعية.









يوسف يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة تضم 20 لاعباً لمواجهة المقاولون العرب غداً.

وضمت القائمة كلا من :-

شريف إكرامي، علي لطفي، حسام عاشور، وليد سليمان، هشام محمد، أيمن أشرف، إسلام محارب، مروان محسن، سعد سمير، ساليف كوليبالي، صبري رحيل، باسم علي، ميدو جابر، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن.

فيما تم استبعاد مؤمن زكريا وأحمد حمدي وأحمد علاء لأسباب فنية، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد الشناوي ووليد أزارو للإصابة.









الأهلي يحصل على توقيع علي غزال

نجح مسئولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع على غزال لاعب فانكوفروايت كابس الكندي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير.

وكان اللاعب قد أعلن اليوم نهاية مشواره مع فريقه الكندي اليوم موجها الشكر لكل من دعمه طوال هذه الفترة.









فتحي وهاني يقتربان من اللحاق بمباراة الأهلي وبتروجت

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فرص الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني في اللحاق بمباراة بتروجت قائمة.

وأضاف طبيب الأهلي بأن الثنائي ينفذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.



