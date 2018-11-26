أخبار برشلونة : غياب سواريز وسيليسين أسبوعين لثلاثة أسابيع
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:10 مريهام عبدالمحسن
أعلن برشلونة الإسباني عن مدة غياب لاعبه لويس سواريز بعد التأكد من غيابه في المباراة المقبلة أمام آيندهوفن الهولندي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.
وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي بأن سواريز يعاني من انزعاجات بالركبة اليمنى سيتبع على إثرها علاج بيولوجي بالخلايا الجذعية وأنه سيغيب لفترة قد تصل إلى أسبوعين.
كما ذكر بأن الحارس ياسبر سيليسين يعاني من كسر بسيط في الساق اليمنى وسيغيب بسببه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وأشار برشلونة إلى أن البرازيلي آرثر ميلو يعاني من حمل زائد مما فرض عليه الغياب عن مباراة آيندهوفن.
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