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لبنان يرفض عرضا روسيا بمساعدات عسكرية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:55 م
لبنان يرفض عرضا روسيا بمساعدات عسكرية
لبنان
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وكالات
 
قال مصدر سياسي لبناني كبير، إن لبنان رفض هذا الشهر عرضاً بمساعدات عسكرية روسية، قدمه الجيش الروسي قبل شهور، كان قد أثار قلق الولايات المتحدة إحدى أكبر الجهات الداعمة للجيش اللبناني.



وقال المصدر: "جاء الرفض بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة لكن السبب الحقيقي وراء ذلك ربما كان الضغط من الولايات المتحدة"، مؤكداً صحة تقرير نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية.



وأوضح أن العرض جرى تقديمه في أوائل العام الجاري وأن الرفض جاء في وقت سابق هذا الشهر، والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للجيش اللبناني إذ منحته ما يزيد على 1.5 مليار دولار من المساعدات منذ عام 2006.



وتقول الولايات المتحدة إن دعمها يهدف إلى تعزيز الجيش بوصفه القوة العسكرية الوحيدة المدافعة عن لبنان، حيث تتمتع ميليشيا حزب الله الإرهابية بنفوذ كبير، ومواجهة التهديدات القادمة من سوريا المجاورة.





وقال دبلوماسيون غربيون إن "قبول لبنان بالعرض الروسي كان سيسبب إشكالية بالنسبة لواشنطن وحلفائها الغربيين"، وبموجب قانون صدر عام 2017 فإن بإمكان الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلدان التي تنخرط في تعاملات مهمة مع الجيش الروسي.



ولا تتوافر تفاصيل محددة عن حجم العرض الروسيـ، ونشرت الحكومة الروسية في فبراير الماضي، مسودة اتفاق عسكري بين روسيا ولبنان، وتضمن الاتفاق، القابل للتجديد كل 5 سنوات، أهدافاً عامة تتعلق بتحسين مستوى تبادل المعلومات وتطوير التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.



وفي أوائل العام الحالي قالت وسائل إعلام محلية ودبلوماسي غربي إن روسيا عرضت تقديم خط ائتمان بقيمة مليار دولار على الجيش اللبناني لصالح الأسلحة وغيرها من المشتريات العسكرية.
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