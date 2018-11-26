شوقي السعيد: إدارة الإسماعيلي "بخيلة" والجمهور ينتظر الكثير
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:50 مأحمد شاكر
يرى شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، ان ادارة الاسماعيلي مقصرة فى حق الفريق، ولا تقوم بعمل التدعيمات اللازمة.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة لبرنامج "فى الاستاد" والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة "نجوم اف ام" : "الاسماعيلي أخرج العديد من اللاعبين الجيدين، وحصل على مقابل مادي جيد، فلماذا لم يتعاقد مع البدائل ؟!".
واردف: "ادارة الاسماعيلي "بخيلة" والجمهور دائما ماينتظر عروض جيده، ولكن الان ليس هناك اي اداء او نتائج".
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