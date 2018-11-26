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هيلي: روسيا ترتكب "انتهاكاً سافراً" بحق السيادة الأوكرانية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:46 م
هيلي: روسيا ترتكب انتهاكاً سافراً بحق السيادة الأوكرانية
نيكي هيلي
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وكالات
 
صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الإثنين، أن روسيا ارتكبت انتهاكاً سافراً بحق السيادة الأوكرانية عن طريق احتجاز عدة قطع بحرية أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين الجانبين.



وقالت خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي إن "تكرار الأفعال الروسية الخارجة عن القانون يجعل من المستحيل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطوير علاقة طبيعية مع موسكو".



وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا توتراً على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه 3 منها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.



وبررت الاستخبارات الداخلية الروسية احتجاز السفن بانتهاك الحدود.
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