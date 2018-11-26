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"الزراعة": نشترط امتلاك الكلب أو القطة جواز سفر لخروجه من مصر (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:44 م
الزراعة: نشترط امتلاك الكلب أو القطة جواز سفر لخروجه من مصر (فيديو)
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كساب أحمد
 

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن خروج الكلاب والقطط من مصر هو إجراء عادي، موضحًا أن الدولة تسمح لأي مسافر خارج مصر أن يخرج بحيوانيين فقط، بشرط أن يكون لهذا الحيوان جواز سفر وشهادة صحية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن أحد الصحفيين أثار قضية خروج الكلاب والقطط من مصر بشكل طبيعي على أن مصر تصدر الكلاب على خلاف الحقيقية، وهذا الأمر أثار الكثير من اللغط.

 لافتًا إلى أن وزارة الزراعة لا تصدر ولا تستورد بصفة عامة، ولديها إجراءات حاكمة لتصدير أو استيراد أي حيوانات.

المزيد عن: وزاره الزراعه مصر زراعة الدكتور حامد عبد الدايم اخبار مصر
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