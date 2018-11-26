ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد تعرضها للتنمر.. الطالبة بسملة: "سامحت المعلم.. وأتمنى الموضوع ميتكررش"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:41 م
بعد تعرضها للتنمر.. الطالبة بسملة: سامحت المعلم.. وأتمنى الموضوع ميتكررش
الطالبة بسملة
طباعة
رقية جمال
 
قالت الطالبة بسملة، التي تعرضت للتنمر من معلمها في دمياط، إنها لديها أخ واحد و6 أخوات أبناء عمها، لافتة إلى أن محافظة دمياط استقبلتها اليوم، متوجهة بالشكر لوكيل التعليم بدمياط ومحافظ دمياط لوقوفهم جنبها حتى أخذت حقها.

وأضافت "بسملة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك أغاني تم غناءها للسمر، ومن بينها أغنية "أسمر ياسمراني لعبد الحليم حافظ".

وتابعت، أنها سامحت المعلم الذي سخر منها، وتتمنى ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى معها أو مع من يشبها من أشقاءها.
المزيد عن: معلم دمياط توك شو تنمر الطالبة بسملة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 10:20:07 PM