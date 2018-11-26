بعد تعرضها للتنمر.. الطالبة بسملة: "سامحت المعلم.. وأتمنى الموضوع ميتكررش"

قالت الطالبة بسملة، التي تعرضت للتنمر من معلمها في دمياط، إنها لديها أخ واحد و6 أخوات أبناء عمها، لافتة إلى أن محافظة دمياط استقبلتها اليوم، متوجهة بالشكر لوكيل التعليم بدمياط ومحافظ دمياط لوقوفهم جنبها حتى أخذت حقها.



وأضافت "بسملة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك أغاني تم غناءها للسمر، ومن بينها أغنية "أسمر ياسمراني لعبد الحليم حافظ".



وتابعت، أنها سامحت المعلم الذي سخر منها، وتتمنى ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى معها أو مع من يشبها من أشقاءها.

