سيد البدوي: حزب الوفد مختطف.. وهذا سبب إحالتي للتحقيق

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن الوفد ليس ملكًا للوافديين ولكنه تراث وطني وملكًا لكل المصريين، لافتًا إلى أن رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة وصف الوفد "بالزريبة" وهذا الوصف أثار حفيظة الوفديين، مما دفع البعض بإهانة رئيس الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع رئيس حزب الوفد السابق، خلال مداخلة هاتفية بببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أنه أصدر بيانًا يُطالب فيه الوفديين بعدم إهانة رئيس حزب الوفد باعتبار هذا المنصب له قيمة كبيرة، وهذا الأمر لم يعجب رئيس الحزب، فقام بإحالته للتحقيق باعتباره كان رئيسًا لحزب الوفد سابقًا.



ولفت إلى أن حزب الوفد مختطف الآن، ورئيس حزب الوفد نفسه المستشار أبو شقة مختلف من مجموعة مصالح، معقبًا: "بلاش أقول كلام أكثر من كده".

