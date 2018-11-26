"الناتو" يدعو روسيا للإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا، اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن البحارة والسفن التابعة للبحرية الأوكرانية قائلاً إنه لا يوجد مبرر لما تقوم به موسكو.







وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للحلف العسكري الغربي بناء على طلب أوكرانيا أن "ما رأيناه بالأمس خطير للغاية".