"الناتو" يدعو روسيا للإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:23 موكالات
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا، اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن البحارة والسفن التابعة للبحرية الأوكرانية قائلاً إنه لا يوجد مبرر لما تقوم به موسكو.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للحلف العسكري الغربي بناء على طلب أوكرانيا أن "ما رأيناه بالأمس خطير للغاية".
وتابع "كل الحلفاء عبروا عن تأييدهم الكامل للسيادة الكاملة للأراضي الأوكرانية، لا يوجد مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد أفراد البحرية والسفن الأوكرانية، لذا ندعو روسيا للإفراج فوراً عن البحارة والسفن الأوكرانية التي احتجزتها أمس الأحد".
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للحلف العسكري الغربي بناء على طلب أوكرانيا أن "ما رأيناه بالأمس خطير للغاية".
وتابع "كل الحلفاء عبروا عن تأييدهم الكامل للسيادة الكاملة للأراضي الأوكرانية، لا يوجد مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد أفراد البحرية والسفن الأوكرانية، لذا ندعو روسيا للإفراج فوراً عن البحارة والسفن الأوكرانية التي احتجزتها أمس الأحد".
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