لقاء الخميسي تظهر بإطلالة مميزة في فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي" (صور)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:23 ميارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم
رصدت عدسة "الفجر الفني" الفنانة لقاء الخميسي، وذلك خلال وصولها لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين ومشاهدة احدي افلام الفعاليات.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتي ٢٩ من نهاية الشهر الجاي وأن يتم الإعلان عن الفائزين خلال مسابقات المهرجان خلال حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا المصرية.
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