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"لايف ستايلز ستوديوز" تستعد لطرح كليب وليد توفيق الجديد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:07 م
لايف ستايلز ستوديوز تستعد لطرح كليب وليد توفيق الجديد
وليد توفيق
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أحمد رمضان متولي
 

تستعد شركة "لايف ستايلز ستوديوز لطرح جديدها مع المطرب الكبير وليد توفيق، وهو كليب "بغار عليكي بغار" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري، في مدينة كييف ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

 

الأغنية المنتظرة من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق وستكون تكملة لسلسلة من النجاحات التي جمعت النجم العربي بشركة "لايف ستايلز ستوديوز" التي أنتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل "شو حلوة بيروت"، "الدنيا مشيا"، "حبينا"، "روح" وغيرها، بالإضافة الى عدد من الألبومات.

 

علي صعيد آخر يتواجد وليد توفيق في مصر من اجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات، وكذلك تصوير حلقه لصالح أحد القنوات الفضائية.

 

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