توقيع بروتوكول تعاون لتنشيط الحرف اليدوية عبر "بريد مول"

وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية على هامش فعاليات معرض "Cairo ICT 2018"، بهدف تنشيط تلك الحرف وتسويقها عبر منصة التجارة الالكترونية "بريد مول".





وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ومسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية.





وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يهدف إلي دعم خطط الدولة الراميه الى تنشيط الحرف اليدوية وتنميتها لإحداث طفرة في المستوي الاقتصادي لأصحاب تلك الحرف و سيقوم البريد المصري بالتعاون مع غرفة صناعة الحرف اليدوية بحصر الحرفيين في المحافظات المستهدفة بهدف الترويج للمنتجات وتسويقها من خلال عرضها على منصة التجارة الالكترونية "بريد مول" ، كما سيتم توفير نظام الكتروني مربوط بموقع الهيئة الالكتروني لمراقبة جميع عمليات البيع وتحديث وصف المنتجات بالإضافة إلى تحديث المخزون و الأسعار.





وأشار الصغير إلي أن البريد المصري قد اطلق منصة التجارة الالكترونية "بريد مول" والتى تعد بمثابة منفذ تجارى دولى ونافذة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث تمكن هذه المنصة اصحاب هذه المشروعات من حلول رقمية متطورة لخدمة التجارة الالكترونية وذلك عن طريق عرض منتجاتهم وتسويقها محلياً ودولياً ليتمكنوا من الوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها بكل سهولة كما يوفر البريد المصرى خدمات بريدية ولوجيستية بمستوى عالى من الجودة طبقاً للمعايير الدولية بأسعار تنافسية ، هذا بالإضافة الى توفير قنوات تحصيل مختلفة مثل الدفع الإلكتروني والدفع من خلال مكاتب البريد والدفع عند الاستلام.

وجدير بالذكر أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تعتبر إحدى الغرف الصناعية المنضمة إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتختص بالبحث في كافة العقبات التي تعترض الصناعات اليدوية وتمثيل أصحاب الحرف اليدوية لدى الجهات العامة والخاصة المشاركة في دراسة وحل مشكلات الحرف اليدوية علي مستوي الجمهورية.



